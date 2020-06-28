1.2 مليون شخص تجذبهم حيوية دبي في ساعات الذروة

المصدر: (دبي ــ البيان)

أظهرت بيانات إحصائية صادرة من مركز دبي للإحصاء، أن عدد سكان إمارة دبي المقيمين إقامة معتادة فيها، وصلوا إلى 3 ملايين و355 ألفاً و900 نسمة، بنهاية عام 2019، منهم 2.331.800 ذكور، و1.024.100 إناث، بنسبة بلغت على التوالي 69.48 % و30.52 % من إجمالي السكان.

ويقدر عدد الأفراد الموجودين بدبي خلال ساعات الذروة، بـ 4 ملايين و551 ألفاً و900 فرد، أي بزيادة نحو مليون و196 ألف فرد عن المقيمين إقامة اعتيادية، وتعود زيادة حركة السكان خلال ساعات الذروة، إلى سببين رئيسين، هما أن دبي هي مدينة تجارية وسياحية جاذبة لسكان الإمارات المجاورة، سواءً للتسوق أو السياحة أو إدارة أعمالهم التجارية، أو العمل لدى الغير، ثم إقامة نسبة من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، في الإمارات المجاورة.

69.4 % من سكان دبي ذكور

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز