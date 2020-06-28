69.4 % من سكان دبي ذكور

المصدر: دبي- وائل نعيم

أظهرت بيانات إحصائية صادرة من مركز دبي للإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي المقيمين إقامة معتادة فيها نحو 3 ملايين و355 ألفاً و900 نسمة بنهاية عام 2019، منهم 2.331.800 ذكور، و 1.024.100 إناث بنسبة بلغت على التوالي 69.48% و30.52% من إجمالي السكان. ويرجع ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث في مجتمع إمارة دبي (228 ذكراً لكل 100 أنثى) إلى أن غالبية العمالة الوافدة للإمارة هي من الذكور غير المصاحبين لأسرهم.

وأظهرت البيانات أن دبي تقسم إلى 9 قطاعات تخطيطية، وبالنظر إلى توزيع السكان حسب القطاعات الرئيسية في نهاية عام 2019، تركز 37.19% من السكان في القطاع «3»، حيث بلغ عدد السكان في هذا القطاع مليوناً و248 ألفاً و2 نسمة، يليه القطاع «2»،حيث بلغ عدد السكان فيه 661 ألفاً و42 نسمة بنسبة قدرها 19.70% وجاء القطاع«1» في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد السكان فيه 471 ألفاً و955 نسمة بنسبة بلغت 14.06%، في المقابل بلغ عدد سكان القطاعات من«7- 9»مجتمعة 64 ألفاً و734 نسمة بنسبة قدرها 1.93% من إجمالي سكان الإمارة.

السكان حسب المناطق

وتصدرت منطقة محيصنة الثانية (264) المرتبة الأولى، من بين جميع المناطق التخطيطية، من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها 196.316 نسمة وبنسبة بلغت 5.85% من إجمالي سكان الإمارة، تليها منطقة القوز الصناعية الثانية (365)، حيث بلغ عدد سكانها 159.978 نسمة بنسبة بلغت 4.77% من إجمالي سكان الإمارة، وجاءت منطقة جبل علي الصناعية الأولى (599) في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد سكانها 128.975 نسمة، بنسبة بلغت 3.84% من إجمالي سكان الإمارة، بينما احتلت منطقة ورسان الأولى (621) المرتبة الرابعة، حيث بلغ عدد سكانها 106.072 نسمة بنسبة 3.16% من إجمالي سكان الإمارة.

فيما بلغ عدد السكان في المناطق الأربع مجتمعة 591.341 نسمة أي ما نسبته 17.62% من إجمالي سكان الإمارة.

حسب فئات العمر

وبالنسبة لتوزيع السكان المقيمين إقامة معتادة حسب فئات العمر فيعتبر التركيب العمري والنوعي للسكان المقيمين في إمارة دبي غير متوازن (غير طبيعي)، ويعود سبب اختلال التركيب العمري والنوعي في الإمارة إلى أن النسبة الكبيرة من العمالة الوافدة، أغلبها في سن العمل ومن الذكور على وجه الخصوص، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.

ويتركز نحو 58.63% من السكان في الأعمار 25- 44 سنة. وتحتل الفئة العمرية 30– 34 سنة المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد أفرادها 602.962 نسمة بنسبة بلغت 17.97% من إجمالي السكان، تليها في المرتبة الثانية الفئة العمرية 25– 29 سنة، حيث بلغ عدد أفرادها 558.262 نسمة بنسبة بلغت 16.64% من إجمالي السكان.

أما الفئة العمرية 35– 39 سنة فاحتلت المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد أفرادها 448.718 نسمة بنسبة بلغت 13.37% من إجمالي سكان الإمارة.

الأفراد النشطون

وقدرت بيانات مركز دبي للاحصاء، عدد الأفراد المتواجدين بإمارة دبي خلال ساعات الذروة الاعتيادية بـ 4 ملايين و551 ألفاً و900 فرد، حيث يشمل عدد السكان المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي، والأفراد العاملين في القطاعين الحكومي (الاتحادي والمحلي) والخاص بالإمارة ممن يقطنون خارج الإمارة، ومتوسط عدد نزلاء الفنادق والشقق الفندقية والبحارة بالإمارة.

كما يضاف إلى ذلك الحركة الديناميكية للداخلين إلى الإمارة والخارجين منها خلال ساعات الذروة «أي الساعات الاعتيادية اليومية من يوم السبت إلى يوم الخميس من 6:30 صباحاً إلى 8:30 مساءً».

وتعود زيادة حركة السكان خلال ساعات الذروة إلى سببين رئيسيين هما: أن دبي مدينة تجارية وسياحية جاذبة لسكان الإمارات المجاورة سواءً للتسوق أو السياحة أو إدارة أعمالهم التجارية أو العمل لدى الغير، ثم إقامة نسبة من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص في الإمارات المجاورة وذلك بسبب الانخفاض النسبي لإيجارات المساكن فيها.

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