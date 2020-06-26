منصور بن محمد: رؤية محمد بن راشد وراء نجاحات دبي

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن الإمارة تحصد الآن ثمار جهود عقود طويلة من العمل الجاد، في ضوء الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى تعزيز جاهزية الإمارة، واستعدادها لمواجهة التحديات.

ووضع حلول عملية لها، مشدداً سموه على أن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المستمرة، كان لها بالغ الأثر في نجاح خطط وبرامج اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتخفيف تداعيات الوضع الراهن، بما في ذلك حماية الأمن الغذائي، والذي يشكل أحد أهم الملفات التي عنيت بها اللجنة العليا خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك، خلال إطلاق سموه منصّة حالة الأمن الغذائي لدبي، والتي من شأنها دعم جهود لجنة دبي للأمن الغذائي، وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتتميّز المنصّة - التي طوّرها فريق حكومي محلي، بقيادة دبي الذكية، وتعاون الجهات الحكومية، ومنها:

بلدية دبي واقتصادية دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك، والمنطقة الحرة بدبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي - بقدرتها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات بسرعة بالغة، حيث تقيس المنصّة بشكل حيّ، خمسة مؤشرات هامة للأمن الغذائي، هي: مؤشّر التوريد، وتوفُّر المخزون، والإنتاج المحلي، والاستهلاك والأسعار لكافة السلع الحيوية في الإمارة.



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