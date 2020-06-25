محمد بن زايد يؤكد أهمية التعاون الدولي في بحوث «كورونا»

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك فيليب ملك بلجيكا أهمية البحوث العلمية الهادفة للتوصل إلى علاجات ولقاحات ناجحة لفيروس كورونا، وضرورة تقديم الدعم للجهات التي تقوم بها في الدول المختلفة وعلى مستوى العالم، وتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الجهات لمزيد من الفاعلية للجهود المشتركة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه أمس من الملك فيليب ملك بلجيكا، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين.

محمد بن زايد يبحث وملك بلجيكا التنسيق في مكافحة «كورونا»

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