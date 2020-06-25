محمد بن زايد يبحث وملك بلجيكا التنسيق في مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من الملك فيليب ملك بلجيكا، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين.

كما تناول الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات «جائحة كورونا» في البلدين والعالم، وتداعياتها، وجهود احتوائها، فضلاً عن التعاون الدولي في مواجهتها على مختلف المستويات.

وقال سموه عبر «تويتر»: «تحدثنا خلال اتصال هاتفي من الملك فيليب ملك بلجيكا حول علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا.. وناقشنا مستجدات انتشار فيروس «كورونا» والجهود المشتركة ومجالات التنسيق والتعاون في مكافحة هذا الفيروس».

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية البحوث العلمية الهادفة للتوصل إلى علاجات ولقاحات ناجحة لفيروس كورونا، وضرورة تقديم الدعم للجهات التي تقوم بها في الدول المختلفة وعلى مستوى العالم، وتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الجهات لمزيد من الفاعلية للجهود المشتركة في هذا الشأن.

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