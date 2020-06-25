محمد بن راشد يفاجئ طالباً هندياً بالمستشفى برسالة مؤثرة:

المصدر: دبي ــ عماد عبد الحميد

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، طالباً هندياً عمره 15 عاماً، يرقد في المستشفى في دبي، لإصابته بفشل كلوي، برسالة حافلة بالمشاعر، طمأنه سموه فيها، بأنه موجود في أيدٍ أمينة، داعياً الله تعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية والسلامة، وختم سموه الرسالة قائلاً: «حافظ على ابتسامتك أيها المحارب».

وقال سموه في الرسالة: «عزيزي بريتفيك.. هذه بادرة بسيطة مني، لأذكرك بأنك هنا في بلدك، وأنك في أيدٍ أمينة، وأدعو الله أن يمّن عليك بالصحة والعافية والسلامة.. حافظ على ابتسامتك أيها المحارب».

أنت في بلدك حافظ على ابتسامتك أيها المحارب

محمد بن راشد لطالب هندي مصاب بفشل كلوي: أنت في أيدٍ أمينة

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