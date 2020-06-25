محمد بن راشد لطالب هندي مصاب بفشل كلوي: أنت في أيدٍ أمينة

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسالة حافلة بالمشاعر، إلى طالب هندي (15 عاماً) يرقد في المستشفى في دبي، لإصابته بفشل كلوي، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية لزارعة كلى، أكد سموه خلالها أنه في أيدٍ أمينة، داعياً الله عز وجلّ أن يمنّ عليه بالصحة والعافية والسلامة.

وجاء في رسالة سموه «عزيزي بريتفيك.. هذه بادرة بسيطة مني لأذكرك بأنك هنا في بلدك، وأنك في أيدٍ أمينة، وأدعو الله أن يمنّ عليك بالصحة والعافية والسلامة.. حافظ على ابتسامتك أيها المحارب».

ويعاني الطالب الهندي من الفشل الكلوي منذ فترة طويلة، وكان من المقرر أن يجري عملية زراعة كلى سيتبرع بها والده، إلا أن قيود السفر بسبب «كورونا» حالت دون إمكانية عودة والده إلى الدولة.

وأعربت أنديرا دارتشودوري، والدة الطالب الهندي، عن عظيم امتنانها وشكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على موقفه الإنساني النبيل مع ابنها، مؤكدة أن هذا ليس غريباً على سموه، مشيرة إلى أن رسالة سموه جعلتنا نشعر وكأننا في بلدنا.

وقالت: «إنهم يعيشون في دبي منذ 13 عاماً ولم يشعروا يوماً بالغربة»، مشيرة إلى أن ابنها يعاني من مشاكل في الكلى منذ ولادته، ولكن حالته تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبدأ يعاني من الفشل الكلوي ويحتاج إلى زراعة كلية في أقرب وقت لأن حالته بدأت تسوء من يوم إلى آخر.

وذكرت أن الكلمات تعجز عن وصف مشاعرهم عقب تلقي رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي رفعت من معنوياتهم وزادتهم ثقة بأن القادم سيكون أفضل طالما أنهم في رعاية سموه. وأضافت: جاءت أزمة «كورونا» لتفاقم حالة ابنها الصحية، خاصة بعد أن تأثر عملها بعد الجائحة، كما أن والده في الهند ولم يستطع الحضور بسبب حظر الطيران.

بدوره قال الدكتور عبد الكريم العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة إن المؤسسة ستتحمل كافة تكاليف علاج الطفل، مشيراً إلى أنه سيباشر في غسيل الكلى في مستشفى الجليلة للأطفال، ومن ثم سيتم البدء بإجراء كافة التحاليل الطبية له، وعند حضور والده سيتم إجراء فحص للتأكد من عملية التطابق، ومن ثم سيتم تحديد موعد لنقل الكلية من الوالد إلى الطفل وعلى الأغلب ستجرى العملية في مستشفى الجليلة التخصصي خاصة أن لديه كفاءات عالية وأجهزة طبية كما سبق له إجراء أكثر من عملية لزراعة الكلى بنجاح تام.

وذكر أن حالة الطفل وصلت إلى الدرجة الخامسة وهي أعلى درجة من الفشل ويحتاج فوراً إلى زراعة كلية، مؤكداً أن جميع الإجراءات والترتيبات جاهزة وبانتظار وصول والده من الهند.

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