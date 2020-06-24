محمد بن راشد: الاكتفاء الذاتي خيار استراتيجي

المصدر: دبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التوسع في إنتاج الغذاء محلياً وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي خيار استراتيجي وركيزة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي للإمارات.

وقال سموه: «الغذاء سلعة استراتيجية ننتظر من شبابنا المبدعين أفكاراً تعين على تنميتها وضمان توافرها في جميع الأوقات، لدينا استراتيجية واضحة وسخّرنا كافة الإمكانات لتحقيق أهدافها ضمن أطر زمنية محددة، وثقتنا كبيرة في قدرة ثروتنا الحقيقية من العقول في تقديم حلول تعين على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي».

ونوّه سموه إلى أن الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن جرّاء انتشار فيروس «كورونا»، والأسلوب الناجح الذي اتبعته الإمارات في مواجهة تداعياته على مختلف المستويات، أمور أظهرت قوة ومتانة الأمن الغذائي الإماراتي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، إلى مزرعة «فيش فارم» في دبي.

واطلع سموه على سير العمل في المزرعة التي تعد إحدى أهم المزارع السمكية في الدولة بما تقدمه من إسهام كبير في تلبية الاحتياجات المحلية بإنتاج يناهز 3000 طن سنوياً من الأسماك العضوية عالية الجودة.

محمد بن راشد: التوسّع في إنتاج الغذاء محلياً وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي خيارنا الاستراتيجي

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز