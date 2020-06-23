موارد الشارقة تنجز فحوصات كورونا لـ 9 آلاف موظف

المصدر: وام

أجرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية؛ فحوصات الكشف المبكر لفيروس كورونا " لـ 9 آلاف موظف وموظفة من حكومة الشارقة.

ونفذت الفحوصات في مواقع الفحص المخصصة بمدن الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى ومدن المنطقة الشرقية: خورفكان وكلباء ودبا الحصن لتغطي كافة الموظفين بجميع مدن ومناطق الإمارة.

وتم الحرص على إجرائها قبل العودة الكاملة لموظفي الحكومة لمقار الأعمال وذلك للتأكد من سلامة الجميع عند مباشرة العمل.

وفي هذا الشأن كرم الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية فرق العمل من الكوادر الطبية لخط الدفاع الأول من منطقة الشارقة الطبية، والمتطوعين في الميدان الذين بلغ عددهم (38) متطوعاً من موظفي دائرة الموارد البشرية الذين بادروا بالتعاون في تنظيم مواقع الفحص وتسهيل إتمام الفحوصات لموظفي الحكومة.

وأقيم التكريم في موقع الفحص بمدينة الشارقة في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج؛ أثناء تفقد سعادة رئيس الدائرة لسير العمل تقديراً للجهود الجبارة التي بذلتها الفرق الطبية والتطوعية القائمة على الفحوصات.

ونفذ التكريم في مواقع العمل حفاظاً على سريان إجراءات التنظيم، والتزاماً بالتدابير الوقائية المتبعة في مقار الفحص، ومحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي.

وعبرت هذه المبادرة عن العرفان والوفاء للكوادر الطبية، وجميع الوحدات التنظيمية الميدانية لدورهم الرائد في دعم جهود الإمارة والدولة لمواجهة انتشار هذا الوباء العالمي.

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم عن الشكر والامتنان العميق للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بتنفيذ الفحص الطبي لكافة موظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين.

ويعتبر هذا القرار النابع من الحرص الأبوي والاهتمام الكبير بتعزيز سلامة أبناء المجتمع، وتوفير بيئة آمنة وصحية في إمارة الشارقة.

وأشاد بجهود كافة فرق وكوادر وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية؛ وكافة الفرق التطوعية التي تشكلت من موظفي دائرة الموارد البشرية الذين بادروا للتعاون في ظل الظروف والتحديات التي يقتضيها الوضع الراهن وبذلوا قصارى جهودهم وطاقاتهم وساهموا جميعاً في تعزيز سلامة مجتمع إمارة الشارقة، وتوفير بيئة آمنه وصحية للجميع.

وثمن التلاحم الوطني الذي لمسه في جميع المتطوعين بكافة مواقع الفحوصات بجميع مدن ومناطق الإمارة.

وأشاد بجاهزيتهم الدائمة في ميدان العمل وتنفيذهم للمهام في إطار تكاملي متناغم، الذي جسد دورهم الفاعل في تأدية الواجب الوطني ودعم جهود قيادتنا الرشيدة في تخطي هذا الجائحة العالمية.

وأثنى على تعاون كافة جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، وتجاوب جميع الموظفين الذين تواجدوا في مقار الفحص في الالتزام بالإرشادات والإجراءات الوقائية المتخذة، مما حقق أقصى درجات النجاح لهذا التدبير الاحترازي الذي اتخذته حكومة الشارقة لضمان سلامة الموظفين عند عودتهم لمقار العمل.

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