"الصحة" تطلق مبادرة توظيف طلبة التمريض الخريجين

المصدر: وام

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مممثلة بإدارة التمريض بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مبادرة مشتركة لتسهيل عملية توظيف الخريجين من طلبة التمريض ممن أتموا متطلبات التخرج الأساسية للالتحاق بخط الدفاع الأول في إطار دعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19" والذي أثمر عنه التحاق 35 بالكادر التمريضي للوزارة وفي صدد إنهاء إجراءات التعيين لـ 45 من الطلبة والطالبات الخريجين المواطنين.

وشمل هذا التعاون دراسة الإنجاز الأكاديمي للفصل الدراسي الحالي لطلبة التمريض من السنة الثانية فما فوق للإسراع في إتمام المتطلبات الأكاديمية وإتاحة الالتحاق الفوري بالكوادر التمريضية تحت إشراف كادر تمريضي مؤهل ما يوفر التجربة العملية ضمن ظروف استثنائية.

ويسهم في صقل المهارات والكفاءات السريرية والتحليلية مؤديا إلى بناء أجيال تمريضية مؤهلة ومجهزة لخدمة الوطن في جميع الأوقات ومنها الأزمات الصحية.

وضمن هذا الإطار عقدت إدارة التمريض بوزارة الصحة ووقاية المجتمع اجتماعاً عن بعد مع ممثلي الجامعات المحلية لمناقشة وضع طلبة التمريض ضمن خط الدفاع الأول والخطوات الاستراتيجية لدعم الطلبة وتأهيلهم للالتزام بوسائل الوقاية الشخصية وأسس مكافحة العدوى بالإضافة إلى توفير وسائل الدعم النفسي والاستشاري عن بعد طوال فترة التدريب العملي والخدمة في الميدان.

وأشادت الدكتورة سمية محمد البلوشي مديرة إدارة التمريض بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بتعاون ودعم وزارة التربية والتعليم ومفوضية الاعتماد الأكاديمي والحرص الشديد على خدمة الوطن ودعم خط دفاعه الأول وخطة العمل الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مهنة التمريض.

وأشارت إلى أن مهنة التمريض تحظى بقدر عال من الاهتمام والأولوية في استراتيجية الوزارة لاسيما في الظرف الراهن لتحدي "كوفيد-19" والذي جسد الدور الحيوي للكوادر التمريضية ونال تقدير ودعم القيادة الرشيدة لدولة وذلك لكونهم من خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع .

ولفتت إلى المكانة الهامة التي بلغها الكادر التمريضي على مستوى السياسات الصحية الوطنية والاستثمار المتزايد للوزارة في تطوير قطاع التمريض المستند إلى التدريب المستمر وتكنولوجيا المعلومات والأبحاث واعتماد أفضل معايير الابتكار في الممارسات التمريضية.

وتوفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمن مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض المنح الدراسية لطلبة الثانوية العامة من المواطنين من الجنسين لدراسة بكالوريوس التمريض داخل الدولة وتتكفل بالرسوم الدراسية والسكن والالتزام بتوفير الشاغر للتعيين الفوري بعد التخرج .

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