طقس الغد في الإمارات مغبر إلى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شرقا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحيانا خاصة على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وحركة الرياح شمالية غربية / 22 - 32، تصل إلى 50 كم / س أحيانا.

ويكون الموج والبحر في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب. يحدث المد الأول عند الساعة 15:02 و المد الثاني عند 01:32 و الجزر الأول عند الساعة 08:26 و الجزر الثاني عند الساعة 19:12.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحيانا مساء.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:04 والمد الثاني عند الساعة 21:57 والجزر الأول عند الساعة 16:47 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 29 80 20

دبي 38 29 85 20

الشارقة 39 28 90 25

عجمان 37 29 90 30

أم القيوين 38 29 90 25

رأس الخيمة 37 27 85 30

الفجيرة 40 31 85 40

العين 41 28 60 10

ليوا 42 27 70 20

الرويس 37 29 75 25

السلع 38 30 80 25

دلما 37 29 75 30

طنب الكبرى 37 29 80 35

طنب الصغرى 37 29 80 35

أبو موسى 37 29 80 35

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