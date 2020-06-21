شرطة الشارقة تعيد فتح مراكز الشرطة الشاملة أمام المتعاملين بنسبة 30%

المصدر: الشارقة - البيان

باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة صباح أمس، استقبال المتعاملين بمراكز الشرطة الشاملة بنسبة 30% وفق ضوابط واشتراطات صحية آمنة، بعد أن كانت تفتح أبوابها للقضايا الجنائية، والمرورية، والموضوعات الهامة فقط.

وقال العقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة: إن إعادة افتتاح المراكز الشرطية أمام المتعاملين بنسبة 30%، يأتي في إطار الخطوات المرحليّة الّتي تتّخذها شرطة الشارقة، لإعادة فتح منشآتها بعد توقفها خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

أشار العقيد بن حرمول، إلى أن شرطة الشارقة وضعت عدداً من الضوابط الوقائية لتعزيز الأمان الصحي، ومن أهمّها خضوع المتعاملين للتعقيم بواسطة الأجهزة التي أعدت لذلك، والرصد الحراري عند دخولهم إلى المراكز، إلى جانب ارتداء الكمّامات، والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص وفق المسافة الآمنة، الّتي حددتها الجهات الصحية والتي يجب ألّا تقل عن مترين.

حرص

وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على الالتزام بتقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، التي تلبي تطلعات المتعاملين، وتراعي المحافظة على سلامتهم، وصحتهم وتوفير وقتهم من خلال سرعة إنجاز كافة المعاملات سواء التي تتطلب مراجعة مراكز الشرطة، ومرافقها المختلفة، أو التي يستمر إنجازها من خلال التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز