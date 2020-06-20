محمد بن راشد يأمر بطائرة مساعدات إلى بوركينا فاسو

المصدر: دبي ـ البيان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه مساعدات إنسانية عاجلة لغوث مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في دولة بوركينا فاسو ودعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة الساحل الوسطى، وذلك عشيّة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام.

وتنفيذاً لأمر سموه، غادرت مطار دبي الدولي أمس متجهة إلى بوركينا فاسو، طائرة شحن على متنها نحو 100 طن من المساعدات،متضمنة 88 طناً من مواد الإغاثة الأساسية، و12 طناً من المواد والتجهيزات المعنية بالمساعدة في حالات (كوفيد 19)، بالتعاون مع المفوضية السامية، ومنظمة الصحة العالمية.



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