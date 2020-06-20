«فرسان الإمارات» يحيّون خط الدفاع الأول باستعراضات جوية

المصدر: أبوظبي - وام

تأتي المبادرة ترجمة لرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أشاد فيها بجهود الفرق والكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي في الدولة.

أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية على عدد من المستشفيات في الدولة ولمدة ثلاثة أيام.

وتبدأ مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات غداً بمدينة أبوظبي، وذلك بالمرور الجوي على كل من مستشفيات: الرحبة، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، وزايد العسكري ومدينة الإمارات الإنسانية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وفوق مستشفى العين. واليوم الثاني سيكون على مدينة زايد على مستشفى الظفرة.

ويشهد اليوم الثالث المرور في كل من دبي من أمام مستشفى الكويت، والشارقة أمام المستشفى الكويتي، وعجمان أمام مستشفى خليفة العام، وأم القيوين أمام المستشفى الميداني، ورأس الخيمة أمام المستشفى الميداني ومستشفى عبيد الله، وفي مدينة خورفكان أمام مستشفى خور فكان، وفي الفجيرة أمام المستشفى الميداني ومستشفى مسافي.

ووجّه فريق فرسان الإمارات دعوة عامة مفتوحة للجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجنود خط الدفاع الأول من أجل إظهار مدى التلاحم بين قواتنا المسلحة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها احتفاءً بأبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات وتكريمهم على دورهم البارز في التصدي لتفشي فيروس «كورونا» المستجد.



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القوات المسلحة تطلق مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية على المستشفيات





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