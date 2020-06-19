القوات المسلحة تطلق مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية على المستشفيات

المصدر: وام

أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي على عدد من المستشفيات في الدولة ولمدة ثلاثة أيام.

تأتي المبادرة ترجمة لرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أشاد فيها بجهود الفرق و الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي في الدولة كافة من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، والذين يعملون على مدار الساعة في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حاليا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-9 ) باذلين أقصى جهودهم و طاقاتهم لحماية و خدمة كل إنسان يعيش ويعمل على أرض الإمارات حريصين على سلامة المجتمع الإماراتي بكل فئاته وتوفير بيئة صحية آمنة.

تبدأ " مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات " يوم بعد غد " الأحد" بمدينة أبوظبي، وذلك بالمرور الجوي على كل من مستشفى الرحبة و مدينة الشيخ خليفة الطبية و مستشفى زايد العسكري و مدينة الإمارات الإنسانية و مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وبالنسبة لمدينة العين فسيتم المرور فوق مستشفى العين وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف إلى الساعة السادسة مساء.. أما المرور الجوي لليوم الثاني فسيكون بمدينة زايد على مستشفى الظفرة وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويشهد اليوم الثالث المرور في كل من إمارة دبي من أمام مستشفى الكويت وإمارة الشارقة أمام المستشفى الكويتي وإمارة عجمان أمام مستشفى خليفة العام وإمارة أم القيوين أمام المستشفى الميداني وإمارة رأس الخيمة أمام المستشفى الميداني ومستشفى عبيد الله.

وفي مدينة خور فكان أمام مستشفى خور فكان وفي إمارة الفجيرة أمام المستشفى الميداني ومستشفى مسافي على أن يبدأ المرور من الساعة الخامسة والنصف إلى الساعة السادسة مساءً.

ووجه فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية دعوة عامة مفتوحة للجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجنود خط الدفاع الأول من أجل إظهار مدى التلاحم بين قواتنا المسلحة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها احتفاء بأبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات وتكريمهم على دورهم البارز في التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد وسيكون ذلك بمثابة تذكير دائم بالجهود العظيمة التي يبذلها هؤلاء الرجال والنساء الشجعان في الدولة.

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