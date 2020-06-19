الطقس غدا في الإمارات صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، قد تكون ركامية، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 18 - 28، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:35المد الثاني عند 31 :00 الجزر الأول عند الساعة 18:04الجزر الثاني عند الساعة 07:52.

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 50: 09 المد الثاني عند الساعة 32: 20.

الجزر الاول عند الساعة 15:20 الجزر الثاني عند الساعة 03:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 28 80 35

دبي 43 29 80 30

الشارقة 43 30 75 30

عجمان 42 30 85 35

أم القيوين 43 30 80 30

رأس الخيمة 44 29 85 35

الفجيرة 36 32 80 40

العين 45 28 80 15

ليوا 46 27 90 20

الرويس 39 30 80 20

السلع 40 29 85 25

دلما 38 31 70 35

طنب الكبرى 38 31 80 40

طنب الصغرى 38 31 80 40

أبو موسى 38 31 80 40

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