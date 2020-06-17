طقس الغد في الإمارات صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح "الجمعة" مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وحركة الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 18- 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.. والموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب أحياناً غرباً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 55:11 والمد الثاني عند 27 :23 والجزر الأول عند الساعة 46:16 والجزر الثاني عند الساعة 40:06 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 32: 08 و المد الثاني عند الساعة 19:15 والجزر الأول عند الساعة 13:54 والجزر الثاني عند الساعة 02:17 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 29 80 20

دبي 43 30 85 20

الشارقة 43 28 90 20

عجمان 40 30 95 25

أم القيوين 42 27 95 30

رأس الخيمة 39 30 90 30

الفجيرة 38 32 85 35

العين 47 27 65 10

ليوا 46 26 80 15

الرويس 41 28 80 20

السلع 42 29 75 25

دلما 38 32 70 30

طنب الكبرى 37 31 80 35

طنب الصغرى 37 31 80 35

أبو موسى 37 31 80 35

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