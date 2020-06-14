«طرق دبي» تنجز 80 مشروعاً في التحوّل الرقمي

المصدر: دبي ــ البيان

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 80 مشروعاً ضمن برنامج التحوّل الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، منها تسعة مشاريع أنجزت العام الماضي، شملت مشروع استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع قطع غيار القطارات، ونظام الدفع الآلي لخدمات النقل البحري، والمرحلة الثالثة من برنامج نقاط الولاء (نول بلاس)، ومشروع مركز التحكم الموحّد، ومشروع تصميم وتنفيذ جهاز تفاعلي لتوفير خدمات النقل البحري، ومشروع القيادة الافتراضية، ومشروع بناء القدرات في مجال علم البيانات، ومشروع الروبوت (بيبر)، ومشروع المسار الذكي.

وأكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن الهيئة كانت من أولى الهيئات والدوائر الحكومية التي حوّلت جميع خدماتها إلى ذكية روعي في تصميمها الابتكار وسهولة الاستخدام.

طرق دبي تنجز 80 مشروعاً ضمن برنامج التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة

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