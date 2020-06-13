طرق دبي تنجز 80 مشروعاً ضمن برنامج التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بإطلاق الحكومة الكترونية قبل 20 سنة، وما تبعها من مشاريع وصولاً لتحويل دبي لمدينة ذكية، تقدم خدماتها عبر التطبيقات والتقنيات الذكية والمتطورة، اثبتت فاعليتها في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة دبي على وجه الخصوص، في ضمان استمرارية الأعمال إنجاز عملياتها وتقديم الخدمات بمستويات عالية دون توقف، خلال فترة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال معاليه إن هيئة الطرق والمواصلات كانت من أوائل الهيئات والدوائر الحكومية التي حولت جميع خدماتها التي تقدمها للمتعاملين إلى خدمات ذكية روعي في تصميمها الابتكار وسهولة الاستخدام، واستمرت الهيئة في تحسين وتطوير خدماتها الذكية، مؤكداً أن تلك الجهود مكنت الهيئة من تقديم خدماتها عبر أربع قنوات رقمية وموقع الكتروني واحد، بنجاح كبير خلال الازمة، حيث ارتفعت المعاملات الرقمية بنسبة 40% خلال فترة الازمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزاد حجم المعاملات عبر نظام المتحدث الآلي (محبوب) بنسبة 100%، وارتفع مؤشر السعادة على الخدمات الرقمية بنسبة 90%، وارتفع تجاوب المتعاملين والإقبال على استخدام القنوات الرقمية والذكية، بنسبة 300% خلال فترة التعقيم الوطني‪.‫ ‪ ‫مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019

80 مشروعاً

وأوضح معالي مطر محمد الطاير أن الهيئة أنجزت 80 مشروعاً ضمن برنامج التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، منها تسعة مشاريع أنجزت العام الماضي، شملت مشروع استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد في تصنيع قطع غيار القطارات، ونظام الدفع الآلي لخدمات النقل البحري، والمرحلة الثالثة من برنامج نقاط الولاء (نول بلاس)، ومشروع مركز التحكم الموحد، ومشروع تصميم وتنفيذ جهاز تفاعلي لتوفير خدمات النقل البحري، ومشروع القيادة الافتراضية، ومشروع بناء القدرات في مجال علم البيانات، ومشروع الروبوت (بيبر)، ومشروع المسار الذكي.

يتضمن مشروع بناء القدرات الفنية في مجال إدارة البيانات في الهيئة، تدريب اخصائي علم البيانات، وبناء أول مختبر مكرس لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي في مجال النقل على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتم في المرحلة الأولى تطوير 16 حالة استخدام، وتدريب 16 موظفاً، وحصول موظفين اثنين على شهادة الماجستير في علم البيانات، وسيتم في المرحلة الثانية تدريب 136 موظفاً، وابتعاث موظفين للحصول على شهادة الماجستير، وتطوير 68 حالة استخدام، أما في مجال المواصلات المستدامة والذكية، فتم ربط 114 شركة ليموزين وسبع 7 شركات حجز الكتروني، وشركتي التنقل المشترك (التأجير بالساعات)، بنظام (المرقاب) الذي يُعنى بتنظيم ومراقبــة قطاع مركبات الليموزين وشركات الحجز الإلكتروني E- Hail، ويوفر النظام حلاً مبتكراً لأبرز التحديات التي تتمثل في تنظيم وحوكمة شركات الحجز الإلكتروني، حيث انتهت من تركيب النظام في 6000 مركبة نقل فاخرة، موزعة على 114 شركة نقل، وتمت متابعة 19 مليون رحلة لشركات الحجز الإلكتروني (اوبر وكريم)، كما انتهت الهيئة من ربط 10375 مركبة أجرة بمنصة مراقبة وإدارة مركزية لكاميرات المراقبة، حيث تم تثبيت كاميرات ذكية، ولوحة لمراقبة مركبات الأجرة.

المسار الذكي

ومن المشاريع المنجزة في عام 2019، مشروع نظام التحصيل الآلي (بطاقة نول الرقمية) لوسائل النقل البحري، الذي تم تركيبة في 20 محطة نقل بحري، وبلغ عدد المعاملات المنجزة أكثر من مليون معاملة، كما انتهت الهيئة من تركيب 100 جهاز تعبئة بطاقات (نول) يعمل بالطاقة الشمسية، انجز من خلالها أكثر من ثلاثة ملايين معاملة.

وفي مجال البنية التحتية والمركبات الذكية، بلغ عدد عمليات الفحص عبر نظام المسار الذكي لفحص السائقين، 800 معاملة، وساهم النظام في تقليل زمن استخراج سجلات الفيديو للفحص بنسبة 75%، وتم تطوير 10 ضوابط جديدة لتحسين جودة وحوكمة الفحص، كما ساهم في تقليل زمن الإبلاغ عن الحوادث واعطال المركبات بنسبة 75%، ويوظف (المسار الذكي) العديد من التقنيات أهمها الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، وتقنية التعرف على الوجه، وتصوير بانورامي ثلاثي الابعاد، ونظام تحديد المواقع الجغرافية وغيرها، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم اختبارهم عبر نظام القيادة الافتراضية أكثر من 2000 شخص، وبلغت نسبة النجاح 79%، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر نظام حجز المواقف التجريبي أكثر من 3000 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر نظام نقاط الولاء (نول بلاس) أكثر من 86 ألف معاملة، وبلغ عدد المشتركين في النظام حتى نهاية العام الماضي 6635 مشتركا.

أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد انجز نظام المحادثة الآلي (محبوب)، أكثر من 245 ألف معاملة، وساهم في خفض المكالمات التي ترد على مركز الاتصال بنسبة 40%، ويوفر النظام 130 خدمة، وتوج (محبوب) بحصوله على جائزة أفضل وأكبر نظام للمحادثة الآلية في المنطقة، فيما قدم الروبوت (بيبر) ثمان ورش ترحيب بالموظفين، وثلاث ورش تدريب للسائقين، شارك فيها 30 سائقاً، كما شارك في أربعة معارض.

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