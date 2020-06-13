طقس الغد في الإمارات مغبر وغائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح بعد غد مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة غرباً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون غربية - شمالية غربية / 18- 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 00:21 والمد الثاني عند 23 :07 والجزر الأول عند الساعة 12:13 والجزر الثاني عند الساعة 26:02 وفي بحر عمان يكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 44: 16 والمد الثاني عند الساعة 05:58 والجزر الاول عند الساعة 09:31 والجزر الثاني عند الساعة 23:57.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 28 70 30

دبي 40 29 85 20

الشارقة 40 26 90 20

عجمان 41 27 85 25

أم القيوين 42 26 85 30

رأس الخيمة 42 27 80 25

الفجيرة 40 33 75 20

العين 44 29 40 10

ليوا 43 28 75 20

الرويس 39 30 80 25

السلع 39 31 75 25

دلما 39 32 80 35

طنب الكبرى 37 29 85 45

طنب الصغرى 37 29 85 45

أبو موسى 37 29 85

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