100 % عودة موظفي حكومة دبي إلى مقار عملهم غداً

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

يستأنف جميع موظفي حكومة دبي، غداً، تأدية مهام أعمالهم من مكاتبهم بنسبة 100%، وذلك تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ التي قضت بعودة 50% من موظفي دوائر حكومة دبي من 31 مايو 2020، على أن تتم عودة جميع الموظفين بنسبة 100% بدءاً من يوم غد.

استثناء

واستثني كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ومن يعاني أمراضاً مزمنة، والموظفات الحوامل، وكذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل ممن تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة من العودة للعمل في المكاتب.

واستعداداً لعودة الموظفين وزعت دوائر حكومة دبي إرشادات الوقاية في مختلف الأماكن من المداخل وفي المصاعد والمكاتب، وأماكن الانتظار، والتي تضمنت إرشادات الوقاية وكيفية المحافظة على التباعد الجسدي، والاستخدام الآمن للأدوات المكتبية، ووفرت معقمات اليدين في المصاعد لاستخدامها بعد لمس الأزرار، وغيرها من الأدوات المكتبية، كما وفرت غرفة لعزل الموظف الذي قد تظهر عليه أية أعراض، وغرفة أخرى للمتعاملين في الدوائر التي تستقبل المتعاملين في مراكز الخدمة.

إرشادات

ومن أجل التأكيد على التباعد الجسدي وضعت دوائر حكومة دبي العلامات الإرشادية في مختلف الأنحاء لتنبيه الموظفين والمتعاملين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، كما وضعت لوحات إرشادية تتضمن رقم الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي وهو 800342 للإبلاغ عن أي حالة إصابة أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وكانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قد أصدرت بروتوكول العودة للعمل والذي تم توزيعه على جميع دوائر حكومة دبي وتضمن إرشادات للموظفين وللدوائر، وأكد ضرورة استخدام كمامات الوجه، للموظفين والذي يُعد أمراً إلزامياً خلال ساعات العمل، ومنذ الخروج من المنزل وخلال الطريق.

وفي مقر العمل وخلال العودة للمنزل، وتجنّب المصافحة أثناء تحية الآخرين، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، وخاصة أثناء التنقل وأثناء الانتظار لاستخدام المواصلات العامة، وترك النوافذ مفتوحة في المركبات على الأقل مدة 15 دقيقة عند استخدام السيارة الخاصة، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتغطية الفم والأنف باستخدام منديل أو ثنية الكوع عند السعال/‏‏ العطاس، وقراءة الملصقات واتباع التعليمات بشأن أساليب الوقاية والحفاظ على السلامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز