طقس الغد في الإمارات مغبر وغائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحـد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة غرباً.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد -في بيانه اليومي- ان الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18- 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.. والموج في الخليج العربي يكون متوسطا مضطرب غرباً.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والمد الثاني عند 02 :06 والجزر الأول عند الساعة 12:24 والجزر الثاني عند الساعة 00:36.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 46: 15 والمد الثاني عند الساعة 04:30 والجزر الأول عند الساعة 08:35 والجزر الثاني عند الساعة 54:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 28 65 30

دبي 39 29 65 20

الشارقة 40 27 75 20

عجمان 39 29 80 25

أم القيوين 40 26 85 30

رأس الخيمة 39 30 80 25

الفجيرة 38 33 75 20

العين 45 29 40 10

ليوا 46 28 65 10

الرويس 39 30 70 20

السلع 40 31 75 25

دلما 38 32 80 35

طنب الكبرى 37 29 85 45

طنب الصغرى 37 29 85 45

أبو موسى 37 29 85 45

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