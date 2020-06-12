61.5 % نسبة المتعافين من «كورونا» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن شفاء 1217 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25234، ولتصل بذلك نسبة الشفاء من المرض في الدولة لـ 61.5 %. من جهة أخرى شهد المختبر التخصصي بمستشفى المفرق في أبوظبي زيادة كبيرة في طاقته الاستيعابية لإجراء اختبارات «كوفيد 19»، ليصبح بذلك أكبر منشأة من نوعها لإجراء الفحوص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم تجهيز المختبر، بأحدث تكنولوجيا أجهزة التشخيص الجزيئي المتوافقة مع المعايير العالمية.

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