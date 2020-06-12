20 مليار اً لمشاريع «البنية التحتية» و«زايد للإسكان»

أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الوزارة والبرنامج يتعاملان مع مشاريع تنموية بتكلفة 20 مليار درهم، تتنوع بين إسكان وسدود وبنية تحتية وطرق.

وذكر أن تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة كورونا سوف يأخذ منحنين رئيسين، وهما ما يعرفان بالشكل v والشكل u، الأول يتمثل في الارتداد القوي للتعافي مرة أخرى فور الانتهاء من الجائحة، وهو الأمر المتوقع للإمارات، بينما الثاني يتمثل في حاجة دول أخرى إلى بعض الوقت لتتعافى اقتصادياً.

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