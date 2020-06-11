الطقس غدا صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً صباح السبت.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 18- 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج، يضطرب صباح السبت.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:19 المد الثاني عند 09:05 الجزر الأول عند الساعة 11:42 الجزر الثاني عند الساعة 23:22.

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 48: 14 المد الثاني عند الساعة 02:28 الجزر الاول عند الساعة 21:33 الجزر الثاني عند الساعة 35:08.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 31 85 15

دبي 42 32 70 20

الشارقة 42 29 80 20

عجمان 41 31 85 25

أم القيوين 42 28 85 30

رأس الخيمة 40 30 80 25

الفجيرة 40 32 75 35

العين 45 31 50 20

ليوا 46 28 85 15

الرويس 44 30 75 25

السلع 44 31 80 30

دلما 39 29 80 40

طنب الكبرى 38 28 85 45

طنب الصغرى 38 28 85 45

أبو موسى 38 29 80 45

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