جامعة الشارقة تواصل تقدمها وفق أحدث التصنيفات الدولية للجامعات

المصدر: الشارقة – البيان

أظهرت نتائج التصنيفات العالمية للجامعات والتي تم إعلانها مؤخراً، عن استمرار تقدم جامعة الشارقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي واحتلال مكانتها المتميزة في مصاف الجامعات المتقدمة عربياً وإقليمياً.

صرح بذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، قائلاً: "إننا ونحن نتلقى نتائج تلك التصنيفات نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، على هذا الإنجاز المهم، الذي يجسد الرعاية والدعم والتوجيهات المباشرة من سموه منذ أن تفضل بتأسيس الجامعة في العام 1997، ليكون لها المكانة العالمية التي يتطلع إليها، أكاديمياً وعلمياً ومنهجياً، وخلال تلك الفترة استطاعت جامعة الشارقة أن تخطو بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها المتقدمة بين الجامعات العالمية.

وأضاف النعيمي أن نتائج تصنيف منظمة التايمز العالمية للعام 2020 أظهرت انضمام جامعة الشارقة ولأول مرة منذ إنشائها ضمن أفضل 200 جامعة في قارة آسيا محتلة المرتبة 169 من هذا التصنيف. وهي في المرتبة الحادية عشرة ضمن جامعات دول الخليج والشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك تم تصنيف جامعة الشارقة وفي إطار التصنيف العالمي للجامعة المؤثرة في معايير الاستدامة والذي تجريه منظمة التايمز العالمية حول تطبيق الجامعات لمعايير الأمم المتحدة للاستدامة وللعام الثاني على التوالي، في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمرتبة 301-350 عالميا.

وبهذا الإنجاز تتقدم جامعة الشارقة إلى المرتبة الثامنة عربياً في هذا التصنيف. وبذلك تعزز ما سبق أنجازه باحتلال جامعة الشارقة المركز الأول على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للسنة الثالثة على التوالي منذ مشاركتها في التصنيف العالمي للاستدامة "يواي جرين ميتريك" (UI Green Metric).

وتستمر جامعة الشارقة بالتقدم بخطى ثابتة في تحسين مكانتها العالمية ضمن تصنيف "كيو أس" العلمي حيث ارتقت في أحدث التصنيفات الصادرة في شهر يونيو الحالي إلى المرتبة 601-650 عالمياً.

كما أشار مدير الجامعة على أن تلك المؤشرات تؤكد على مكانة جامعة الشارقة الأولى بين جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة بما تقدمه من برامج أكاديمية متقدمة ومتطورة بلغ عددها هذا العام 108 برامج معتمد، وهي 55 في مرحلة البكالوريوس، 15 دكتوراه، 36 ماجستير، 2 دبلوم دراسات عليا،). في مجموعة متنوعة من التخصصات العلمية والهندسية والطبية والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

ويزيد عدد طلبتها في مختلف الدرجات العلمية عن 15 ألف طالب وطالبة منهم أكثر من 2200 طالب وطالبة في برامج الدكتوراه والماجستير، وتجاوز عدد خريجيها عن 30 ألف خريج وخريجة".

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