طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً مع تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، تمتد على بعض المناطق الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18- 30 تصل إلى 50 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيف الى متوسط.

ويحدث المد الأول عند الساعة 17:34 والمد الثاني عند 49 :03 والجزر الأول عند الساعة 10:28 والجزر الثاني عند الساعة 21:36 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 21: 13 والمد الثاني عند الساعة 00:30.

والجزر الاول عند الساعة 19:33 والجزر الثاني عند الساعة 11:07

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 30 90 25

دبي 42 30 90 30

الشارقة 43 28 85 25

عجمان 44 29 90 25

أم القيوين 42 29 90 25

رأس الخيمة 44 30 85 30

الفجيرة 37 31 80 45

العين 45 37 80 15

ليوا 46 28 90 20

الرويس 42 29 85 30

السلع 43 30 80 25

دلما 38 28 85 35

طنب الكبرى 39 31 85 30

طنب الصغرى 39 31 85 30

أبو موسى 40 30 80

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز