طقس الغد مغبر ورطب وغائم جزئيا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا نهاراً وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق خاصة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح "الإثنين" مع احتمال لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالاً ومعتدلة الى نشطة غرباً على البحر، وتكون مثيرة ومحملة بالأتربة غرباً.

حركة الرياح: غربية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ومضطربا غرباً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 02:15 والمد الثاني عند الساعة 52 :01 والجزر الأول عند الساعة 08:25 والجزر الثاني عند الساعة 19:31 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ومتوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 21: 11 والمد الثاني عند الساعة 22:24 والجزر الاول عند الساعة 17:11 والجزر الثاني عند الساعة 05:08 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 28 90 30

دبي 40 29 90 25

الشارقة 39 26 85 30

عجمان 38 29 90 25

أم القيوين 37 26 90 30

رأس الخيمة 37 29 85 25

الفجيرة 38 31 85 35

العين 47 28 80 15

ليوا 45 26 85 20

الرويس 40 28 80 30

السلع 41 29 75 25

دلما 38 30 75 30

طنب الكبرى 37 31 80 35

طنب الصغرى 37 31 80 35

أبو موسى 38 31 80 30 .

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