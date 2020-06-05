طقس الغد حار مغبر.. غائم جزئيا أحيانا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا مغبرا نهاراً غائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً خاصة على البحر، تؤدي الى إثارة الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة غرباً.

حركة الرياح.. غربية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم / س أحياناً.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا شمالاً مضطربا غرباً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:07 والمد الثاني عند الساعة01:14 والجزر الأول عند الساعة 41:07 والجزر الثاني عند الساعة 18:51 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 37: 10 والمد الثاني عند الساعة 39:21 والجزر الأول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 04:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 28 90 30

دبي 42 29 90 25

الشارقة 40 28 85 30

عجمان 40 29 90 25

أم القيوين 41 30 90 30

رأس الخيمة 41 30 85 25

الفجيرة 40 31 85 35

العين 46 29 60 15

ليوا 44 29 80 20

الرويس 40 30 85 30

السلع 42 30 75 25

دلما 39 30 75 30

طنب الكبرى 38 31 80 35

طنب الصغرى 38 31 80 35

أبو موسى39 31 80 30

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز