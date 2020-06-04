الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كوبا لدعمها في مواجهة كورونا

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كوبا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا: "أقامت دولة الإمارات وكوبا علاقات قوية في السنوات الأخيرة، وتأتي هذه المساعدات في إطار التعاون بين البلدين في التغلب على أزمة (كوفيد-19) لتثبت قيادة الدولة تضامنها مع كوبا من خلال دعمها للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يعملون بكل تفان في مكافحة الفيروس".

الجدير بالذكر أن مساعدات دولة الإمارات لكوبا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 47 مليون درهم.

وقد قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 708 أطنان من المساعدات لأكثر من 62 دولة، استفاد منها نحو 708 آلاف من المهنيين الطبيين.

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