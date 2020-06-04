طبيبة متعافية من «كورونا» تكسر فترة العزل بمدونة لحماية المجتمع

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أحد جنود خط دفاعنا الأول، الدكتورة مريم المنصوري، اختصاصية طب الطوارئ، التي أصيبت بالفيروس نتيجة تعاملها المباشر مع المرضى، أصرت على مواصلة العطاء خلال فترة العزل مستغلة هذا الوقت في كتابة مدونة طبية تحتوي على نصائح وإرشادات طبية، لتوعية المجتمع بكيفية تفادي الإصابة بالفيروس، والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها.

وكشفت الدكتورة مريم المنصوري عن أنها لم تشعر إلا بأعراض بسيطة، مؤكدةً أن شوقها وحنينها إلى الأهل وطفلتيها كانا أكثر إيلاماً من أعراض المرض. وتابعت أن الالتزام بالتدابير الصارمة التي وضعتها الدولة، هو السلاح الوحيد المتاح حالياً في مواجهة كوفيد 19.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز