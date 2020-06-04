الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الخميس:

الطقس: حار ومغبر نهاراً - غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة غرباً وتكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: رطب صباحاً شمالاً، صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الساحلية الغربية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، وتكون سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س

البحر: متوسط الموج إلى مضطرب غرباً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

السبت:

الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة شمالاً - حار ومغبر نهاراً وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً خاصة على البحر، مثيرة ومحملة بالأتربة خاصة غرباً، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س

البحر: متوسط الموج شمالاً ومضطرب غرباً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأحد:

الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة شمالاً - حار ومغبر نهاراً - غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق خاصة شرقاً.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً خاصة على البحر، مثيرة ومحملة بالأتربة خاصة غرباً، وتكون وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: متوسط الموج شمالاً ومضطرب غرباً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الاثنين:

الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - حار ومغبر نهاراً- وتظهر السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتكون سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س

البحر: متوسط الموج ومضطرب أحياناً غرباً صباحاً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

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