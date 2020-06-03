«نجم الكتابة» يسطع في سماء «البيان» بـ7 كاتبات وكتاب إماراتيين

المصدر: (دبي- البيان)

ضمن استراتيجية صحيفة «البيان» الهادفة إلى دعم المبدعين من أبناء الوطن، أثمرت مبادرتها «نجم الكتابة»، عن انضمام 7 من الكاتبات والكتاب الإماراتيين إلى أسرة كتاب الرأي، ليتخذوا من الصحيفة منبراً تشرق فيها إبداعاتهم وتسمع آراؤهم وتصل كلماتهم، بما يحقق رؤية «البيان» الرامية إلى فتح الأبواب أمام الشباب ليعبّروا عن قضاياهم ويدلوا بدلوهم في مسيرة التنمية.

وقالت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان»: «يمكننا القول إن الفائز الأول في هذه المبادرة هو «البيان» باعتبارها منبراً مهنياً موثوقاً للشباب الإماراتي، وهو ما لمسناه من حجم المشاركات الواسع من أبناء الوطن، ولكونها منصة مفتوحة لقضايا الوطن والمواطنين ونبض الشباب وملتقى أفكارهم»، مشيرة إلى أن استراتيجية الصحيفة تقوم على دعم المواهب الإماراتية، واستقطاب ودعم وصناعة نجوم من الكتاب الإماراتيين.

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