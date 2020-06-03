بتوجيهات محمد بن راشد القطاع الخاص والمراكز التجارية في دبي تعمل 100 %

المصدر: دبي ــ البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، السماح بعمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك المراكز التجارية والمولات في دبي بنسبة 100 % اعتباراً من اليوم خلال الأوقات المُعلنة للسماح بالحركة، والتي تبدأ من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً.

وأكدت اللجنة العليا أن القرار جاء في سياق الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية وإعادة الحياة إلى طبيعتها، مع التشديد على اتباع التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وصحة جميع العاملين في تلك المواقع، وكذلك روادها وزوارها.

اقرأ ايضا:

القطاع الخاص يستعيد حيويته ويستنفر طاقاته

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز