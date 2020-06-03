المصدر: متابعة - القسم الاقتصادي

أشاد مسؤولو شركات ورجال أعمال وخبراء اقتصاد في دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالسماح بعمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك المراكز التجارية والمولات في دبي بنسبة 100% اعتباراً من اليوم خلال الأوقات المُعلنة للسماح بالحركة في الإمارة والتي تبدأ من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً على أن يكون لكل مركز تسوق الحرية في اختيار ساعات العمل فيه ضمن تلك التوقيتات.

وأكد المسؤولون أن الإجراء يعد ضرورة لعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها وأن القطاع الخاص يستعيد حيويته ويستنفر طاقاته، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة فيروس «كورونا»، وأنه برهان على كفاءة دبي العالية ومقدرتها على الاستجابة الفورية لأي تطورات والتعاطي مع الحقائق وفق الاستحقاقات المدروسة لضمان العمل الفعال في مختلف الظروف.

مرونة

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن قرار فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة في الإمارة بنسبة 100% يعكس الثقة بدور القطاع الخاص في المنظومة الاقتصادية، والحرص على مصالحه ومصالح المستثمرين بما ينسجم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المجتمع.

ولفت بوعميم إلى أن القطاع الخاص في إمارة دبي قادر على إظهار مرونته وقوته في وجه التحديات، وإكمال مسيرة الشراكة في بناء الاقتصاد وترسيخ أسسه.

تعافٍ

ووصف رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإعادة فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة في الإمارة بنسبة 100%، ضرورية لعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، مضيفاً أن التعافي الاقتصادي يتطلب تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في كل الظروف ويعد ضرورة قصوى في الظرف الراهن حتى يتحقق العبور إلى ضفة الأمان بالكامل، لافتاً إلى أن جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص والمنشآت التجارية باستثناء الجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت والصيدليات وقطاعات محددة، عملت طيلة الفترة الماضية وفق متطلبات منظومة العمل عن بعد بنسبة 80% والآن تعود لممارسة دورها البنّاء والمهم بكامل طاقاتها بنسبة 100%.

حرص

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن التوجيهات تعكس حرص القيادة الحكيمة على استقرار سوق العمل في القطاع الخاص عبر تمكينه من استمرارية تأدية الأعمال بكامل مواردها مع الالتزام بسلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة ضمن منظومة العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد والحد من انتشاره.

وأوضح بن شعفار أن دبي وظّفت المنظومة الرقمية من بنية تحتية متطورة وتطبيقات وخدمات لتستمر كل القطاعات في خدمة الناس بشكل معتاد خلال فترة العمل عن بُعد، التي أعلنتها السلطات المختصة حفاظاً على صحة وحياة الناس.

وقال أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، إن الإمارات ودبي سخّرتا جميع الإمكانيات والموارد في مواجهة الوباء العالمي والتصدي له، وأكدت المبادرات المتنوعة التي انتهجتها لضمان سلامة المجتمع من انتقال العدوى، أن صحة الجميع وسلامتهم خط أحمر.

وكان العمل عن بعد من بين تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضت لحماية العاملين في القطاع الخاص وتأتي بشرى استئناف القطاع الخاص لعمله بكامل طاقته اليوم من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإعادة فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة في الإمارة بنسبة 100%، وهذه فرصة حقيقية على تلك الشركات اغتنامها لأن الأزمات تأتي بالفرص أيضاً وعودة الأعمال في القطاع الخاص تجعل من تلك الفرص هدفاً للشركات العاملة فيه.

وقال عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، إن التعاطي الإيجابي في ظل جائحة «كورونا» والتعاون والتكاتف بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة أسهم في تحقيق نتائج إيجابية مهدت لعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها.

نموذج

وأشاد محمد هلال الحزامي رئيس مجموعة «محمد هلال التجارية» في الإمارات بهذه الخطوة واعتبرها خطوة مكملة لكل الخطوات لسابقة التي اتخذتها حكومة دبي من أجل إعادة الحياة وإنعاش الاقتصادي المحلي وإحياء الأسواق وسط إجراءات الحيطة والحذر التي تتبعها كافة الجهات الرسمية من أجل الحد والسيطرة على جائحة «كورونا».

وذكر هلال أن الخطوة هدفها السماح للقطاع الخاص بمواصلة نشاطه بصورة طبيعية مع التشديد على اتباع التدابير الوقائية التي تضمن تخطي هذه الفترة بنجاح، وهذا ما يتطلع إليه العالم خلال هذه الفترة الحالية ويعتبر دبي النموذج الذي يحتذى به.

وتمنى محمد هلال التزام الجميع من أجل نجاح هذه الخطوة، لأن ثقة القيادة الرشيدة بالمجتمع المحلي كبيرة، وعلى الجميع أن يترجم هذه الثقة إلى نجاح وعبور المرحلة الحالية إلى مرحلة جديدة أكثر إشراقاً ونجاحاً.

احترافية

وقال الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لشركة دبي لينك للسفر والسياحة، إن قرار فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة يأتي في سياقه الطبيعي بعد سلسلة من الخطوات والتسهيلات التدريجية التي اتخذتها الجهات الحكومية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع السياحي والفندقي.

وأضاف الحاج علي أن الحكومة تعاملت مع الأزمة الحالية باحترافية عالمية ففي الوقت الذي فرضت فيه إجراءات مشددة على النشاطات الاقتصادية كانت هناك العديد من المبادرات الداعمة والتي أسهمت في مساعدة الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة على مواصلة عملياتها التشغيلية وساعدتها على تجاوز المرحلة الصعبة.

وقال عبد الله أحمد نالاباد، العضو المنتدب لدى مجموعة «نالاباد انفستمنت» (Nalapad Investments) ومقرها دبي: «يأتي هذا القرار في الوقت المناسب ونحن نرحب به، حيث تبذل السلطات المحلية بالدولة كل ما بوسعها القيام به لضمان صحتنا وسلامتنا، وهذا سوف يستمر، والآن يقع على عاتقنا العبء في أن نكون يقظين وحريصين على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة».

ثقافة

وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى «كوناريس»: نعتقد أن هذا القرار سوف يشجع المستثمرين قريباً على معاودة الاستثمار وتطوير مشاريع جديدة مما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات في الدولة.

لكن سيتعين على الشركات مراعاة ظروف الصحة والسلامة للموظفين، بحيث يمكن البدء بـ 50 % فقط من الكوادر العاملة ومن ثم زيادتها بشكل تدريجي خلال أسبوعين لتصل إلى 100 %، مع الحرص على تطبيق ثقافة التباعد الاجتماعي.

وتوقع علي شبدار، المدير الإقليمي لدى «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي سيتعين عليها تحسين عملياتها على نحو سريع لتتمكن من توفير المنتجات والخدمات لمواكبة الطفرة التي سنشهدها قريباً في الدولة، كما سيعزز هذا القرار من أنشطة التجارة الإلكترونية التي ستزدهر أيضاً جنباً إلى جنب مع التطور المتسارع التي ستشهده الأتمتة المتقدمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في مجالات الخدمات الأمنية للقطاعين العام والخاص.

انعكاس

وقال شريف الفرم المدير التنفيذي لشركة سيرينتي ترافيل، إن قرار فتح الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات سيكون له انعكاس كبير على القطاع السياحي وسيسهم في تدشين عودة قوية للقطاع بانتظار إعادة فتح الأجواء وبداية تدفق الوفود السياحية من مختلف الأسواق العالمية إلى دبي.

تحديث للبروتوكولات الاحترازية

أصدرت اقتصادية دبي تحديثاً للبروتوكولات الاحترازية في ظل قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بخصوص فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة في الإمارة بنسبة 100 % اعتباراً من اليوم.

ولفتت اقتصادية دبي إلى مواصلة العمل بجميع الإرشادات والبروتوكولات الاحترازية التي تم الإعلان عنها سابقاً، وأوضحت أنه واعتباراً من اليوم ستتم زيادة سقف إشغال مراكز التسوق بنسبة 100 % في المناطق المشتركة وإجمالي المناطق القابلة للتأجير ورفع معدل سعة تشغيل الموظفين إلى 100 %. وزيادة سقف الإشغال في المكاتب والمباني الإدارية ورفع معدل سعة تشغيل الموظفين إلى 100 %.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه يعود لإدارة المراكز التجارية والمباني الإدارية تنظيم سعة إشغال مواقف السيارات حسب تقديرها مع المحافظة على الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي. (دبي - بشار باغ)

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