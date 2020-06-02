بلدية الشارقة تتفقد المحل المحترق بالسوق المركزي

المصدر: الشارقة – البيان

نظمت بلدية مدينة الشارقة ممثلة بقطاع الهندسة والمباني زيارة تفقدية إلى السوق المركزي، لمعاينة المحل الذي تعرض لحادث حريق بسيط قبل أيام، والوقوف على الحالة العامة له، بهدف البدء بإصدار تصاريح الصيانة بعد التنسيق مع دائرة الأشغال العامة لمخاطبة المالك بتعيين مقاول متخصص لعمل الصيانة اللازمة.

وأكد المهندس يعقوب الزرعوني مدير إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة، أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة الأضرار والوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بحالة المحل ودراسة أعمال الصيانة وإعادة تشغيله، حيث اتضح للجنة من خلال المعاينة تضرر الأصباغ الخارجية لواجهة المحل وجزء من الممر الرئيسي بالسوق، والبلاستر للحائط الداخلي وبعض الأضرار البسيطة الأخرى، مشيراً إلى أن الحالة الإنشائية للمحل لم تتضرر كثيراً وحالته جيدة.

جهود

وأوضح الزرعوني أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع الجهات المختصة في إمارة الشارقة، من أجل الوصول لأعلى معدلات السلامة والوقاية من الحرائق، من خلال تعزيز المواصفات والاشتراطات التي تأتي ضمن اختصاص قطاع الهندسة والمباني، وتقديم التسهيلات اللازمة للملاك لعمل تصاريح الصيانة اللازمة والتي من خلالها يتم القيام بعمل التعديلات الهندسة لتتوافق مع اشتراطات ومعايير البلدية المعتمدة.

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