21 يونيو بدء فصل الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

قال تقرير مناخي للمركز الوطني للأرصاد أن شهر يونيو وتحديدا خلال الثلث الأخير من منه في يوم 21 تتعامد الشمس ظاهريا على مدار السرطان (23.27 درجة شمالا)، إيذانا ببدء فصل الصيف حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة، وتزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو عن شهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريبا.

وأشار إلى أن تأثير المرتفع الجوي السيبيري يضعف ويتراجع على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق في أغلب أيام الشهر، وتظهر كميات من السحب أحيانا على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر قد يتخللها سقوط أمطار.

وأوضح التقرير إلى أن نسبة الرطوبة تقل فى الهواء قليلا خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو خاصة النصف الثاني منه وذلك مع ضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني من الشهر.

وبحسب الإحصاءات المناخية، والسجلات التاريخية يكون متوسط درجة الحرارة خلال يونيو ما بين 33.0 و 53.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و42.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و29.2 درجة مئوية، فيما سجلت أعلى درجة حرارة عظمى 52 درجة في الياسات سنة 2010 وأقل درجة حرارة على ركنه سنة 2004 والتي بلغت 14.1 درجة مئوية.

ووفقا للتقرير فإن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 42 %ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62% إلى 87%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14% إلى 27%.

وسجلت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية في شهر يونيو كان في سنة 2014، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 8 أيام ضباب و8 أيام ضباب خفيف.

وفي سنة 2017، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب ويوم واحد ضباب خفيف كما سجلت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 44.0 ملم على وتييد في سنة 2007.

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