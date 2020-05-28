تعديل أوقات عمل مراكز "تسهيل وتدبير وتوافق وتوجيه"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين مساء أمس الأربعاء عن تعديل مواعيد عمل مراكز الخدمة التابعة لها (تسهيل – تدبير – توافق – توجيه) في كافة إمارات الدولة، بحيث ستفتح تلك المراكز أبوابها لجمهور المتعاملين، لفترات تتراوح ما بين 11 إلى 12 ساعة، وبشكل يومي عدا يوم الجمعة، وذلك بعد أن كانت تعمل من الساعة 9 صباحاً إلى 3 ظهراً، بمعدل 6 ساعات يومياً.

وقالت الوزارة في تغريده نشرتها عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" : "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، تم تعديل مواعيد عمل مراكز الخدمة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين في كافة إمارات الدولة، مع الاستمرار بتطبيق الضوابط الاحترازية المعممة سابقاً للحد من انتشار فيروس (كوفيد – 19)، داعية في الوقت نفسه كافة المتعاملين إلى الالتزام بكافة الاشتراطات والإجراءات المتبعة.

ونوهت بأنه بناء على التعليمات الجديد، فإنه سيتم استقبال المتعاملين بشكل يومي عدا يوم الجمعة، وعلى اشتراطات معينة، حيث ستعمل المراكز في إمارة دبي على استقبال المراجعين من الساعة الـ 8 صباحاً حتى 8 مساء، فيما ستكون فترة الاستقبال في باقي إمارات الدولة من الساعة 8 صباحاً إلى 7 مساء.

أما في مراكز التسوق، فقد ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مراكز خدمات تسهيل وتدبير وتوافق وتوجيه، بالتقيد بمواعيد افتتاحها اليومية حتى الـ 7 مساء.

وفي المناطق الصناعية المتأثرة ببرنامج "التعقيم الوطني"، فان فترة عمل مراكز الخدمات تبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساء، ويستمر تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا المستجد" التي تم التعميم بها سابقاً.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الاشتراطات التي يتوجب على أصحاب تلك المراكز الالتزام بتنفيذها للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، وهي الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والقفازات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى المركز، ومنع اصطحاب المرافقين والأطفال.

كما تشمل الاشتراطات تخفيض أعداد العاملين في المركز لنسبة 30%، خاصة في أقسام استشاريي سعادة المتعاملين، وتقليل نسبة المتعاملين بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية للمركز.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قد شرعت في الثالث من شهر ابريل الماضي، في إيقاف استقبال متعاملي مراكز خدمة "تسهيل" و"تدبير" و"توافق" وتوجيه"، مع استمرار تقديم الخدمات عبر القنوات الذكية "عن بعد"، بما فيها موقعها الرسمي وتطبيقاتها للهواتف والأجهزة الذكية.

وفي الثاني من مايو الجاري أمرت الوزارة بإعادة فتح تلك المراكز من الساعة 9 صباحاً إلى 3 ظهراً طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

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