تعرف على المخالفات والجزاءات الإدارية أثناء أوقات الحظر

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

أكد اللواء عبدالله على عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي لـ «البيان» أن الفترة الماضية شهدت التزاماً من الغالبية العظمى لأفراد المجتمع، وأنه بناء على نشر لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية في جميع وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا استثناءات للمخالفين، وبمجر صدور تعديل قرار تقييد الحركة من 11 مساءً حتى 6 صباحاً، سوف يتم تطبيق المخالفات والجزاءات التالية:

مخالفة الخروج أو التنقل أثناء أوقات الحظر

* يخالف كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة (من الساعة 11مساءً حتى 6 صباحاً) ما عدا القطاعات المستثناة بغرامة قدرها 3 آلاف درهم.

مخالفة عدم مراعاة مسافات التباعد

* فرض غرامة بقيمة 3000 درهم مخالفة لعدم مراعاة مسافات التباعد، عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة.

مخالفة استخدام المركبات في نقل البضائع خلافا للغرض المرخص به

* فرض غرامة 5000 درهم وحجز المركبة لمدة شهر في حالة استخدام المركبات في نقل البضائع أو الأشياء أو غيرها خلافاً للغرض المرخص به، بمخالفة تعليمات الصحة والسلامة.

مخالفة حظر نقل الفئات العمالية

مخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة بأي وسيلة، غرامتها 10 آلاف درهم، عدا الفئات التي يصدر قرار باستثنائها، وتفرض الغرامة على المسؤول عن الشركة أو المنشأة أو قائد المركبة إذا كانت مركبة خاصة.

مخالفة المسؤول عن المنشأة أو العامل للإجراءات الاحترازية

تتضمن لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، كذلك، غرامة 5000 درهم، في حالة عدم مراعاة المسؤول عن الشركة أو المنشأة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة، أو عند نقل أي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة من حيث مخالفة السعة الاستيعابية (استخدام أكثر من نصف عدد المقاعد لوسيلة النقل)، وعدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بترك مسافة أمان بنحو مترين عند الصعود أو النزول من وسيلة النقل، إضافة إلى غرامة 500 درهم للعامل.

مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به

* فرض غرامة 3000 درهم على من يرتكب مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة (3 أفراد)، ويستثنى من هذه المخالفة أن يكون في المركبة أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.

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