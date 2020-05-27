تزايد الإقبال على مركز المسح الوطني بأم القيوين بعد مجانيته

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد الدكتور سيف الحمادي مدير مركز المسح الوطني في أم القيوين، أن هناك تزايدا ملحوظا في أعداد المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات لإجراء الفحوص التطمينية ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، خصوصاً بعد مجانية الفحص لكافة المواطنين ولفئات محددة ، منها فئة المقيمين فوق الـ 50 عاما والحوامل بكافة الجنسيات، إضافة إلى أصحاب الهمم والأمراض المزمنة وهي فئات تشملها مجانية الفحص من قبل.

وبين أنه خلال يوم أمس تم فحص أكثر من 500 شخص نسبة المواطنين منهم تعادل 60 %، كما أن نسبة الالتزام تقدر ب 99%، مثمنا في الوقت ذاته مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تهدف إلى التصدي للفيروس والحد من انتشاره والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

مناشدة

وناشد الدكتور الحمادي كافة الساكنين الى ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي والجسدي والعادات والتقاليد التي تمارس في خلال فترة الاعياد الماضية والتي تعد فترة حساسة بالنسبة لنا ، لذلك لا بد من الانتباه والحد – خصوصا – الزيارات بين الاسر والتجمع في البيت الكبير الامر الذي قد ينقل العدوى الى كبار المواطنين والاطفال لأنهم الفئتان الاكثر عرضة للعدوى حتى نتمكن من السيطرة على المرض في أقرب وقت ممكن.

وقال: أتمنى من الأشخاص الذين يتوجسون خيفة من ازدياد حالات الاصابة النظر الى حالات الشفاء، وأن الازدياد الحالات امر طبيعي في ظل الفحوصات التي تجرى يوميا لآلاف الاشخاص، داعيا اياهم الى ضرورة العمل بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة لحمايتهم وحماية أسرهم.

مواعيد مسبقة

ودعا المقبلين لإجراء الفحوصات الى ضرورة أخذ المواعيد المسبقة لعملية الفحص تيسر كثيرا على العاملين بالمركز، كما تسرع وتيرة العمل وتقلل الازدحام وتوفر الوقت للفاحصين والفاحصات، علما بأن مواعيد الفحص الجديدة تبدأ من التاسعة صباحا إلى الثالثة مساء.

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