جامعة الإمارات تحتفي بتخرج 2294 طالباً وطالبة لأول مرة افتراضياً

المصدر: العين – داوود محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتشريف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.. تحتفي جامعة الإمارات يوم الثلاثاء المقبل 2 يونيو، بتخريج طلاب الدفعة 40 والبالغ عدد هم 2294 طالباً وطالبة في البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات والكليات.

تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة حفل تخريج طلبتها من الدفعة 40 للطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في الثاني من شهر يونيو المقبل.

وقد أعلنت إدارة جامعة الإمارات، بأن حفل التخريج لهذا العام سيكون افتراضياً، وذلك في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء جائحة كوفيد 19 حفاظاً على سلامة الخريجين والخريجات وأولياء الأمور.

كما أنهت الجامعة كافة الاستعدادات المتعلقة بإقامة الحفل الافتراضي على الوجه الأمثل، وقامت اللجنة العليا لحفل التخريج بالتواصل مع جميع الطلبة الخريجين من كافة التخصصات للمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا، وتم إبلاغهم بتاريخ وموعد الحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر، وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بحفل التخريج الافتراضي، والذي سيكون متطابقاً تماماً لحفل التخريج الذي تنظمه الجامعة سنوياً احتفاء بطلبتها المتخرجين من مختلف التخصصات في كلياتها التسع.

ويأتي هذا الحفل في ظروف استثنائية جراء ما يشهده العالم ودولة الامارات من احترازات وقائية مدروسة حفاظاً على الحد من انتشار وباء فيروس كورونا، وحرصاً من جامعة الإمارات على الاحتفاء بأبنائها وبناتها الخريجين ارتأت أن ينظم الحفل هذه السنة افتراضياً وذلك تجسيداً لما بذلوه من جهود وانجازات تعتز وتفخر بها دولة الإمارات.

ويبلغ طلبة الدفعة الأربعين الحاصلين على درجاتهم العلمية 2294 طالباً وطالبة في البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات والكليات.

وأكدت إدارة الجامعة أن فعاليات حفل التخرج الافتراضي، سوف تكون منقولة عبر وسائل التواصل، حسب ما هو مخطط لها، وتتضمن عرض فيديو لمحطات وإنجازات الجامعة، وكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وكلمة معالي الرئيس الأعلى للجامعة سعيد أحمد غباش، وكلمة الخريجين، وقسم طلاب كلية الطب، وعرض أسماء وصور الخريجين من منازلهم حسب تلاوة ترتيب الأسماء، كما سيتم عزف السلام الوطني ببث حي ومباشر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز