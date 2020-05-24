«عيدية عن بُعد».. عيد الإمارات بهجة.. بحرص الجميع على الجميع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

مشاركة فرحة العيد لم تغب رغم أنها اختلفت، ولم تبقَ «عيدية» عيد الفطر كسابق عهدها مقتصرة على الدراهم الجديدة من فئات متنوعة، إذ تطغى الهدايا الإلكترونية حالياً ولاسيما في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية المطبقة لمقاومة تفشي جائحة «كورونا»، وهو ما رفع الطلب بشكل كبير على البدائل الإلكترونية أو عبر تطبيقات تحويل الأموال، حيث يرى الخبراء أن الفيروس أحال العيدية النقدية للتقاعد المبكر.

وقال خبراء ومختصون في قطاع الاتصالات، إن هناك برامج وتطبيقات متاحة في الدولة يمكن من خلالها تحويل نقود العيدية بسهولة، ويستطيع الأفراد الذين يحصلون على العيدية عبر التطبيقات استخدامها لشراء احتياجاتهم عبر الإنترنت بكل يسر، ما يعزز التباعد الجسدي ويحد من تفشي الفيروس.

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إمكان تحويل عيدية عيد الفطر عبر 33 تطبيقاً تشمل تطبيقات البنوك العاملة في الدولة أو تطبيقات المحافظ الإلكترونية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ العيد مع «كورونا».. خطط مبتكرة لإشاعة البهجة دون الإخلال بالإجراءات الاحترازية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز