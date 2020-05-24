بشائر العيد.. 50.5 % نسبة المتعافين من «كورونا» في الدولة

المصدر: دبي ــ البيان

حملت ليلة عيد الفطر بشرى سعيدة لأهل الإمارات، حيث تجاوز إجمالي المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد 50.5 % من إجمالي الإصابات، وبلغت حالات الشفاء 14495، فيما بلغت حالات الإصابة 28704، متفوقة بذلك على متوسط نسبة الشفاء العالمية والتي بلغت 41.4 %، والخليجية والبالغة 42.77 %.

ولامس إجمالي عدد الفحوصات التي أجراها القطاع الصحي في الإمارات حتى اليوم حاجز مليوني فحص على مستوى الدولة، حيث بلغ 1954234 فحصاً لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي وفقاً لإحصاء «البيان» بالاستناد إلى الأرقام الرسمية المعلنة، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف السريع عن حالات الإصابة. وبمقارنة بسيطة فإن نسبة الحالات المسجلة إلى إجمالي الفحوصات حتى اليوم يقدر بـ 1.46 %، وتؤكد هذه النسبة وحجم الفحوصات كفاءة وقوة النظام الصحي في الدولة.

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ـــ بشرى العيد.. متعافو «كورونا» يتجاوزون 50.5 % من إجمالي الإصابات

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