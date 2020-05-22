إنجاز علمي إماراتي عالمي

المصدر: دبي - وائل نعيم

حققت الإمارات إنجازاً علمياً عالمياً، إذ نجح فريق أطباء في مستشفى راشد بدبي في إجراء عملية وقف نزيف بالمخ لمريض عمره 36 سنة يعاني إصابة بفيروس «كورونا»، والتهاباً في السحايا ونزيفاً داخل الدماغ، وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في العالم لمريض بـ«كورونا».

وضم الفريق الدكتور محمد العلماء، استشاري جراحة المخ، والدكتور محمد رمزي، اختصاصي جراحة الأعصاب في مستشفى راشد. وقال الدكتور محمد العلماء لــ«البيان»: إنه تم إجراء التدخل الجراحي، وعُثر على أدلة تشير إلى وجود فيروس «كورونا» في السائل الدماغي الشوكي، وتعتبر هذه الحالة نادرة جداً، وتم إجراء عملية لسحب النزيف من قبل الفريق الطبي، وتكللت العملية بنجاح تام، والمريض حالته مستقرة.

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ــــ نجاح عملية نادرةلإيقاف نزيف في المخ لمصاب بـ«كورونا»

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