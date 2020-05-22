دبي جاهزة لكافة السيناريوهات

المصدر: دبي - البيان

كشف مسؤولون في دبي عن أن مؤسسات الإمارة، وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تتمتع بجاهزية تامة للتعامل مع كافة السيناريوهات، وهو ما تجسد من خلال سرعة وكفاءة التعامل مع تداعيات فيروس «كورونا».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عن بعد نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس بالتعاون مع تلفزيون دبي أجاب خلاله معالي الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي على أسئلة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي وسائل الإعلام الإماراتية والعربية، حول مستجدات الوضع في دبي فيما يتعلق بفيروس «كورونا» والجهود المبذولة للحد من انتشاره. وأكد الفريق المري أن القيادة العامة لديها ما يقارب 500 دورية منتشرة في الإمارة وأكثر من 63 نقطة تفتيش على مداخل الإمارة تعمل على التأكد من تطبيق كافة افراد المجتمع الإجراءات الاحترازية. كما أكد حميد القطامي أن الإصابات التي يتم تسجيلها ليست خطرة، وأن الإصابات التي تتطلب الدخول إلى المستشفيات وبحاجة إلى عناية مركزة أقل عن المعدلات العالمية، وأغلبها خفيفة ولا تحتاج إلى العناية الطبية في المستشفى.

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