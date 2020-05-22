51 مليوناً مكرمة محمد بن راشد لملاك لوحات «الأجرة» المواطنين

المصدر: دبي - البيان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوزيع 51 مليون درهم لمُلّاك لوحات الأجرة الخاصة بالمواطنين في الإمارة والمُشغَّلة من قِبَل مؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز.

وتجاوز ما أمر سموه بتوزيعه على مُلّاك لوحات الأجرة المليار ونصف المليار درهم على مدار السنوات العشر الماضية، وذلك في صورة مكافآت سنوية في مختلف المناسبات. ويبلغ عدد الوحات التي ستشمل أصحابها مكرمة سموه 3052 لوحة، حيث أوضحت هيئة الطرق والمواصلات أنها ستبدأ في تسليم المكافآت المستحقة عن 2019 تزامناً مع عيد الفطر المبارك.

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