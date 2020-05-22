1.5 مليار درهم دعم محمد بن راشد لملاك لوحات «الأجرة» المواطنين خلال 10 سنوات

المصدر: دبي- البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، أن حجم الدعم المُقدَّم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمُلّاك لوحات الأجرة الخاصة بالمواطنين في الإمارة على مدار السنوات العشر الماضية، تجاوز في مجمله المليار ونصف المليار درهم، وذلك في صورة المكافآت السنوية التي يأمر سموه بتوزيعها عليهم في مختلف المناسبات.

وأكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن المكافآت التي اعتاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التوجيه بتوزيعها على أصحاب لوحات مركبات الأجرة المواطنين، تعكس مدى متابعة سموه لكافة القطاعات والشرائح المجتمعية، وحرصه الدائم على إمداد جميع المواطنين بكل المقومات التي تعينهم على تحقيق الحياة الكريمة وتُمكنهم من تلبية متطلبات أُسَرهم على النحو الذي يضمن لهم السعادة والاستقرار النفسي، ويشجعهم على مزيد من العطاء في سبيل رفعة الوطن الذي لا يبخل أبداً بكل ما من شأنه إسعاد أبنائه من مختلف الفئات الاجتماعية.

شكر وعرفان

وتقدّم معالي الطاير بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمكرمة التي أمر بها سموه بتوزيع 51 مليون درهم على مُلّاك لوحات الأجرة، والمُشغَّلة من قِبَل مؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز، في هذه الأيام المباركة قبيل حلول عيد الفطر السعيد، منوهاً بأن سموه لا يفوّت مناسبة إلا ويؤكّد فيها أن رفاه وسعادة وسلامة جميع المواطنين هي جل ما يشغله، إذ يتضح ذلك في كل ما يقدمه سموه من أوجه الدعم المختلفة للمواطنين، سواء في صورة مكافآت تشجيعية أو تسهيلات إجرائية أو خدمات مُصممة خصيصاً لتحقيق أعلى مستويات رضا المواطن في مختلف القطاعات، لاسيما مجال النقل والمواصلات، الذي يوليه سموه جانباً كبيراً من اهتمامه لما له من أهمية بكل مكوناته، بما في ذلك قطاع سيارات الأجرة الذي يمثل شرياناً حيوياً مهماً لخدمة المجتمع.

ويبلغ عدد لوحات مركبات الأجرة التي ستشمل أصحابها المكرمة المُقدَّمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 3052 لوحة، حيث أوضحت هيئة الطرق والمواصلات أنها ستبدأ في تسليم المكافآت المستحقة عن العام 2019 تزامناً مع عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنوياً.

تكريم

من جهة ثانية، كرّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 1000 من سائقي مركبات الأجرة المتميّزين هذا العام 2020، ضمن جوائز التميز لمركبات الأجرة التي تقيمها سنوياً للاحتفاء بجهود المتميّزين من سائقي هذا القطاع، وتُعتبر دورة هذا العام خاصة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والدور البطولي والشجاع لهؤلاء السائقين.

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