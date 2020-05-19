"المعاشات": غدا صرف 319 مليون درهم معاشات للمتقاعدين والمستحقين عن شهر مايو

المصدر: وام

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ان المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري ستصرف غدا الأربعاء.

وأوضحت أن قيمة المعاشات المصروفة لهذا الشهر تبلغ 319 مليونا و805 آلاف و148 درهما، مقارنة بنحو 308 ملايين و 815 ألفا و 20 درهما في مايو من العام الماضي، بزيادة قدرها 11 مليون درهم.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من الصرف يبلغ 16 ألفا و506 متقاعدين و 7318 مستحقا، مقارنة بنحو 16 ألفا و103 متقاعدين و 7071 مستحقا في مايو من العام الماضي.

وستصرف الهيئة معاشات المتقاعدين والمستحقين المدنيين والعسكريين الذين تدير ملفاتهم عن وزارة المالية، حيث تبلغ قيمة معاشاتهم 260 مليونا و728 ألفا و 38 درهما، نصيب المتقاعدين والمستحقين المدنيين منها 44 مليونا و 310 آلاف و 578 درهما، ونصيب المتقاعدين والمستحقين العسكريين منها 216 مليونا و417 ألفا و 460 درهما، وبلغ عدد المدنيين المستفيدين من الصرف 5940 متقاعدا ومستحقا، بينما يبلغ عدد العسكريين المستفيدين 11 ألفا و435 متقاعدا ومستحقا.

و تقدمت الهيئة بخالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا وإلى المقيمين على أرضها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك متمنية أن يعيد الله هذه المناسبة السعيدة على الجميع كل عام بالخير والنماء والاستقرار والازدهار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز