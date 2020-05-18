إسعاف دبي تلاحق «كورونا» بـ«سكوترات» و«دراجات متطورة»

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

لا تتوقف جهود دبي للتصدي لفيروس «كورونا» بشتى الطرق وأحدث التقنيات لمحاصرة المرض ومنع انتشاره، وأحدث الوسائل التي استحدثتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تمثل في استخدام «دراجات متطورة» و«سكوترات» تستطيع التدخل السريع، والاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة، وخصوصاً في أوقات الذروة وأماكن الازدحام. هذه الخدمات المبتكرة أعلنت «إسعاف دبي» عن إطلاقها خلال عيد الفطر السعيد لفحص الحالات المشتبه بها والمؤكدة لمصابي فيروس «كورونا» المستجد، وسيتم توزيعها في منطقتي «جي بي آر» و«سيتي ووك».

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