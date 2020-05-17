ممر لتعقيم العاملين "بالصحة العامة" بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تركيب ممر تعقيم ذاتي للموظفين وفرق التفتيش العاملين بقطاع الصحة العامة والبيئة للعمل على تعقيم الملابس قبل وبعد الزيارات التفتيشية وقبل الرجوع للمنزل وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم حيث تضع الدائرة سلامة وصحة الموظفين وفرق التفتيش ضمن أولوياتها.



وقال المهندس خالد معين الحوسني بأن الدائرة انجزت بالتعاون مع شركة الريادة الهندسية التي تعمل في مجال صناعة معدات التصنيع الغذائي بتصميم ممر تعقيم للمفتشين والموظفين العاملين بقطاع الصحة العامة والبيئة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ولفت بان الجهاز الجديد يقوم بتوفر تعقيم ذاتي خلال وقت الدخول والخروج للمبنى وبعد إتمام الزيارات التفتيشية للمواقع والمنشآت المطلوبة ضمن خطة القطاع في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد جائحة كوفيد 19 بالإمارة، ويتميز الجهاز بتوفر أجهز استشعار عن بعد لتقليل الاستهلاك من المياه والكيماويات به، ويتم استخدام كيماويات معتمدة وغير ضار للصحة في ممر التعقيم، والذي يتميز باستخدام خاصية التضبيب التي لا تسبب أي بلل للملابس وتضمن التغطية الكاملة داخل الممر.



وكذلك توفر الدائرة كافة أدوات الوقاية والحماية الشخصية للمفتشين والموظفين العاملين بمجال الرقابة والتفتيش وكذلك فرق التعقيم الوطني بما يضمن سلامتهم وكذلك توفر الدائرة نشرات توعوية للموظفين وفرق التفتيش بالإجراءات الوقائية اللازم إتباعها خلال عمليات التفتيش والرقابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالمواقع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز